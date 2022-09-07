У «ДНР» заявили про поранення чотирьох людей

Внаслідок військових дій отримали поранення четверо мешканців окупованої частини Донецької області. Про це заявили у угрупуванні «ДНР».



Так, голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько повідомив про поранення під час обстрілу чоловіка та жінки у селищі Гольмовський Микитівського району.



«Мер» Донецька Олексій Кульомзін повідомив, що в Кіровському районі обстрілом поранено чоловіка 1971 року народження, а чоловік 1988 року народження отримав травматичну ампутацію стопи та осколкові поранення внаслідок підриву на міні «Пелюсток».