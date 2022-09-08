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Зеленский: Есть хорошие новости из Харьковской области

08 сентября 2022, 00:13

Зеленский: Есть хорошие новости из Харьковской области

Президент Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил за успехи в Харьковской области и на юге страны.

«На этой неделе есть хорошие новости из Харьковской области. Видимо, все вы уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство. Сейчас еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности», — сказал Зеленский в видеообращении.

В частности, он поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду «за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач».

Также Зеленский выразил благодарность 406-й отдельной артиллерийской бригаде «за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения российских оккупантов на юге Украины» и 60-й отдельной пехотной бригаде, которая «последовательно продвигает наши позиции».

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