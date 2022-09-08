Зеленський: Є хороші новини з Харківської області

Президент Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям Збройних сил за успіхи у Харківській області та на півдні країни.



«Цього тижня є добрі новини з Харківської області. Очевидно, всі ви вже бачили повідомлення про активність українських захисників. І, гадаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне почуття. Наразі ще не час називати ті чи інші населені пункти, до яких повертається український прапор. Але час сказати слова подяки», — сказав Зеленський у відеозверненні.



Зокрема, він подякував 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді «за хоробрість і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань».



Також Зеленський висловив подяку 406-й окремій артилерійській бригаді «за надзвичайно успішні влучення в районах зосередження російських окупантів на півдні України» та 60-й окремій піхотній бригаді, яка «послідовно просуває наші позиції».