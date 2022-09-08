В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко

Мариупольцы на улицах, зданиях и сооружениях захваченного российскими войсками города рисуют украинскую букву «Ї» в знак протеста оккупации. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он отметил, что акция «Ї» «превращается в страшный сон оккупационных властей», а захватчики Мариуполя ищут буквы не там где они появляются.



«А мариупольцы вместо того, чтобы «стучать» - приобщаются к рисованию! И не только. Больше глаз, больше ушей, больше рук в городе», - написал Андрющенко и призвал сообщать о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и их БК, руководстве оккупантов и присоединиться к сопротивлению с помощью специального бота в Telegram.

Вчера 7 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты в захваченном войсками РФ городе демонтировали комплекс лазерной подсветки на Площади Свободы.