У Маріуполі триває акція спротиву російській окупації «Ї» — Андрющенко

Маріупольці на вулицях, будинках та спорудах захопленого російськими військами міста малюють українську букву «Ї» на знак протесту окупації армією РФ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Він зазначив, що акція «Ї» «перетворюється на страшний сон окупаційної влади», а окупанти Маріуполя шукають букви не там, де вони з'являються.



«А маріупольці замість того, аби «стучать» - долучаються до малювання! І не тількі. Більше очей, більше вух, більше рук в місті», - написав Андрющенко і закликав повідомляти про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та їх БК, керівництво окупантів та приєднатися до опору за допомогою спеціального бота в Telegram.

Учора 7 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти в захопленому військами РФ місті демонтували комплекс лазерного підсвічування на Площі Свободи.