Мариупольцев призвали воздержаться от передвижения по городу без необходимости

На улицах захваченного войсками России Мариуполя оккупанты увеличили количество пеших военных патрулей и полицейских. Об этом со ссылкой на информацию группы сопротивления «Ї» сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Группа Сопротивления «Ї» сообщает о стремительном росте военных пеших патрулей и полицейских на улицах города, в частности, на 20-23 ЖМР, в Центре, Левобережном, Кальмиусском (парк Гурова) районах», - написал он.



Андрющенко призвал связаться с близким, которые проживают в Мариуполе, и попросить их воздержаться от передвижения по городу без необходимости. Также он заявил, что связывает эти мероприятия с «празднованием» годовщины освобождения Донецка во время второй мировой войны и визитом оккупантов в город.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что мариупольцы на улицах, зданиях и сооружениях захваченного российскими войсками города рисуют украинскую букву «Ї» в знак протеста оккупации.