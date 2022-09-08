Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності

На вулицях захопленого військами Росії Маріуполя окупанти збільшили кількість піших військових патрулів та поліцейських. Про це з посиланням на інформацію групи опору «Ї» повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Група Спротиву «Ї» повідомляє про стрімке зростання військових піших патрулів та поліцейських на вулицях міста, зокрема, на 20-23 ЖМР, в Центрі, Лівобережному, Кальміуському (парк Гурова) районах», - написав він.



Андрющенко закликав зв'язатися з близькими, які мешкають у Маріуполі, та попросити їх утриматися від пересування містом без необхідності. Також він заявив, що пов'язує ці заходи зі «святкуванням» річниці визволення Донецька під час Другої світової війни та візитом окупантів до міста.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що маріупольці на вулицях, будинках та спорудах захопленого російськими військами міста малюють українську букву «Ї» на знак протесту окупації.