Оккупированные населенные пункты Херсонской области покинула половина населения — ОВА

Временно оккупированные войсками РФ населенные пункты Херсонской области и Херсон покинуло более половины населения. Об этом в интервью ТСН сказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«За эти полгода уехало более половины жителей всей области, а это около полумиллиона человек. И этот процесс продолжается каждый день, ведь люди остаются без домов, без света и воды, без лекарств и средств личной гигиены, и, что самое главное, в оккупации под чужими флагами», – заявил он, отметив, что на подъезде к Васильевке огромные очереди из желающих покинуть оккупированную часть Херсонщины.

По словам Янушевича, из региона уехало много молодежи и семей с детьми. Также он отметил, что остаются в опасности малообеспеченные семьи, пенсионеры, которые из-за личных условий не могут покинуть свой дом, или старшее поколени.

Для выезда из Херсона или из другой оккупированной территории региона, как сказал Янушевич, человеку следует обратиться на горячую линию, в чат-бот или в электронный опросник Херсонской областной военной администрации и ждать ответ. Он напомнил, что после выезда людям помогают с местом жительства, а в Запорожье работает координационный центр «Я – Херсон», где можно переночевать и получить первую необходимую помощь.

Ранее в Нацполиции Украины сообщили, что с помощью полицейских с начала обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 14 600 человек.