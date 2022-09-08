Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА

08 вересня 2022, 15:11

Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА

Тимчасово окуповані військами РФ населені пункти Херсонської області та Херсон залишило понад половина населення. Про це в інтерв'ю ТСН сказав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«За ці півроку поїхали більше половини мешканців усієї області, а це близько півмільйона людей. І цей процес триває щодня, адже люди залишаються без будинків, без світла та води, без ліків та засобів особистої гігієни і, що найголовніше, без бажання жити в окупації під чужими прапорами», – заявив він, зазначивши, що на під'їзді до Василівки величезні черги з охочих залишити окуповану частину Херсонщини.

За словами Янушевича, з регіону виїхало багато молоді та сімей з дітьми. Також він зазначив, що залишаються в небезпеці малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, які через особисті умови не можуть покинути свій будинок, або старше покоління.

Для виїзду з Херсона або з іншої окупованої території регіону, як сказав Янушевич, людині слід звернутися на гарячу лінію, до чат-бота або в електронний опитувальник Херсонської обласної військової адміністрації та чекати на відповідь. Він нагадав, що після виїзду людям допомагають із місцем проживання, а у Запоріжжі працює координаційний центр «Я – Херсон», де можна переночувати та отримати першу необхідну допомогу.

Раніше у Нацполіції України повідомили, що за допомогою поліцейських з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вдалося вивезти 14 600 осіб.

Ще за темою

Місця
Херсонська область Херсон
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
11:17
Окупанти вивозять із Куп'янська на Харківщині жінок та дітей
10:25
Окупанти обстріляли Донецьку область касетними боєприпасами
09:44
«ДНР» повідомила про поранення п'ятьох мирних жителів
09:21
У «ДНР» вирішили закрити щитами зруйновану будівлю Драмтеатру у Маріуполі
09:09
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
09:04
У Маріуполі триває акція спротиву російській окупації «Ї» — Андрющенко
00:34
Удари по Донецькій області: Руйнування у Слов'янську та Краматорську — головне за день ►
21:15
У «ДНР» вважають, що до «атаки» на донецький пивзавод причетні французи
Всі новини
15:33
У Міноборони України розповіли про новий пакет військової допомоги США
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:11
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
15:03
Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення
14:45
Зруйнована обстрілом лікарня у Краматорську продовжить роботу
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:33
Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом та оголосив про нову допомогу Україні
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
12:39
Енергетики провели ремонти у дев'яти населених пунктах Донецької області
12:35
У Пентагоні розповіли про новий пакет військової допомоги для України
12:06
Як отримати свідоцтво про народження мешканцям окупованих територій, пояснив юрист
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
08 вересня, 09:09
Удари по Донецькій області: Руйнування у Слов'янську та Краматорську — головне за день ►
08 вересня, 00:34
Коли Україну візьмуть до Євросоюзу? Скільки ще бути кандидатом ►
07 вересня, 22:33

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти