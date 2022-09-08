Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА

Тимчасово окуповані військами РФ населені пункти Херсонської області та Херсон залишило понад половина населення. Про це в інтерв'ю ТСН сказав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«За ці півроку поїхали більше половини мешканців усієї області, а це близько півмільйона людей. І цей процес триває щодня, адже люди залишаються без будинків, без світла та води, без ліків та засобів особистої гігієни і, що найголовніше, без бажання жити в окупації під чужими прапорами», – заявив він, зазначивши, що на під'їзді до Василівки величезні черги з охочих залишити окуповану частину Херсонщини.

За словами Янушевича, з регіону виїхало багато молоді та сімей з дітьми. Також він зазначив, що залишаються в небезпеці малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, які через особисті умови не можуть покинути свій будинок, або старше покоління.

Для виїзду з Херсона або з іншої окупованої території регіону, як сказав Янушевич, людині слід звернутися на гарячу лінію, до чат-бота або в електронний опитувальник Херсонської обласної військової адміністрації та чекати на відповідь. Він нагадав, що після виїзду людям допомагають із місцем проживання, а у Запоріжжі працює координаційний центр «Я – Херсон», де можна переночувати та отримати першу необхідну допомогу.

Раніше у Нацполіції України повідомили, що за допомогою поліцейських з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вдалося вивезти 14 600 осіб.