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Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами

08 сентября 2022, 10:25

Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами

Российские войска обстреляли территорию Донецкой области запрещенными кассетными боеприпасами, нанесли 18 ударов по региону за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Армия РФ атаковала восемь населенных пунктов Донетчины за сутки – города Авдеевку, Бахмут, Курахово, Марьинку, села Водяное, Галицыновку, Карловку Ласточкино. Четырежды накрывали огнем Бахмут, во второй раз пострадало здание ГСЧС, ранены два спасателя. В городе также был поврежден автомобиль скорой помощи, рынок, центр досуга и культуры, техника ГП «Артемсоль», гаражи. Трижды оккупанты обстреляли Галицыновку реактивной артиллерией с кассетными боеприпасами. Разрушены пять частных домов, погибли и были ранены мирные жители.

Всего за сутки оккупанты разрушили и повредили 20 гражданских объектов, из них 8 - жилые дома. Повреждены также здания Кураховской ТЭС.

Оккупанты обстреливали Донетчину ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 245 человек, с начала обязательной эвакуации – более 14 600 человек, в том числе 2414 – дети, 669 – люди с инвалидностью.

Ранее Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли семь мирных жителей. 

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