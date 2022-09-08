В Минобороны Украины рассказали о новом пакете военной помощи США

Новый пакет военной помощи от США в размере $675 млн будет предусматривать гаубицы, артиллерийские боеприпасы, джипы Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Первые хорошие новости от Ramstein-5! Еще один транш помощи США в обеспечении безопасности для Украины ($675 миллионов) будет включать в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, джипы, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое», – написал он и поблагодарил американского президента Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи США на сумму $675 млн включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.