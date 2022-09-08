Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи для Украины

08 сентября 2022, 12:35

В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине в размере около $675 миллионов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу в формате «Рамштайн» в Германии, пишет «Европейская правда».

«Вчера президент одобрил новый транш пакета помощи Украине стоимостью $675 млн», — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что новый пакет помощи включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.

Также, вчера, 7 сентября, журналисты CNN, со ссылкой на информацию трех чиновников Минобороны США, сообщили, что Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки ВСУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе и после окончания войны с РФ. Отмечается, что эти усилия возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после вторжения России.

Ранее журналисты Bloomberg, со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении бюджетные документы, сообщили, что США передали Украине наиболее точные артиллерийские снаряды Excalibur.

Еще по теме

Места
Украина-США
Организации
Пентагон
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:04
В Мариуполе на меткомбинате Ильича подорвались четыре человека
14:23
В Донецке в результате обстрела погибла женщина
14:16
Аксенов считает, что «присоединять» украинские территории к России можно без «референдумов»
14:14
Мариупольцев призвали воздержаться от передвижения по городу без необходимости
13:27
Основные усилия войска РФ бросили на захват Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала количество погибших гражданских с начала войны
11:17
Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей
10:25
Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами
09:44
«ДНР» сообщила о ранении пяти мирных жителей
09:21
В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе
09:09
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
09:04
В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко
00:34
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
21:15
В «ДНР» считают, что к «атаке» на донецкий пивзавод причастны французы
21:08
Бои за Балаклею: Что происходит ►
все новости
15:11
ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении
15:04
В Мариуполе на меткомбинате Ильича подорвались четыре человека
15:03
Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire и приборы ночного видения
14:45
Разрушенная обстрелом больница в Краматорске продолжит работу
14:23
В Донецке в результате обстрела погибла женщина
14:16
Аксенов считает, что «присоединять» украинские территории к России можно без «референдумов»
14:14
Мариупольцев призвали воздержаться от передвижения по городу без необходимости
13:33
Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом и объявил о новой помощи Украине
13:27
Основные усилия войска РФ бросили на захват Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала количество погибших гражданских с начала войны
12:39
Энергетики провели ремонты в девяти населенных пунктах Донецкой области
12:35
В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи для Украины
12:06
Как получить свидетельство о рождении жителям оккупированных территорий, пояснил юрист
11:51
В общежитиях Харьковской области будут размещать нуждающихся во временном жилье
11:33
В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь
все новости
ВИДЕО
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
08 сентября, 09:09
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
08 сентября, 00:34
Когда Украину возьмут в Евросоюз? Сколько еще быть кандидатом ►
07 сентября, 22:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты