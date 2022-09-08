В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине в размере около $675 миллионов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу в формате «Рамштайн» в Германии, пишет «Европейская правда».

«Вчера президент одобрил новый транш пакета помощи Украине стоимостью $675 млн», — сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что новый пакет помощи включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.

Также, вчера, 7 сентября, журналисты CNN, со ссылкой на информацию трех чиновников Минобороны США, сообщили, что Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план поддержки ВСУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе и после окончания войны с РФ. Отмечается, что эти усилия возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после вторжения России.

Ранее журналисты Bloomberg, со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении бюджетные документы, сообщили, что США передали Украине наиболее точные артиллерийские снаряды Excalibur.