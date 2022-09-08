У Міноборони України розповіли про новий пакет військової допомоги США

Новий пакет військової допомоги від США у розмірі $675 млн включатиме в себе гаубиці, артилерійські боєприпаси, джипи Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

«Перші добрі новини від Ramstein-5! Ще один транш допомоги США для забезпечення безпеки України ($675 мільйонів) включатиме гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та багато іншого», – написав він і подякував американському президентові Джо Байдену, голові Пентагону Ллойду Остіну та американський народ.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що новий пакет допомоги США на суму $675 млн включає в себе більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humveеє, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.