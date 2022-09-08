Страны Балтии и Польша с 19 сентября закроют въезд гражданам России

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом сообщили министр иностранных дел и премьерка Эстонии Урмас Рейнсалу и Кая Каллас, передает ERR.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление по этому поводу. Мы уже оценили это как необходимое», – заявила премьер-министерка Кая Каллас.

Рейнсалу отметил, что уже призывает граждан России не приезжать в Эстонию, добавив, что россиянам «здесь не рады».

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил на пресс-конференции, что с 19 сентября владельцы шенгенских виз, для которых целью поездки являются туризм, спорт, культура, не смогут въезжать в Эстонию.