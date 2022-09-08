Країни Балтії та Польща з 19 вересня закриють в'їзд громадянам Росії

Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають з 19 вересня в'їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, видані третіми державами. Про це повідомили міністр закордонних справ та прем'єрка Естонії Урмас Рейнсалу та Кая Каллас, передає ERR.

«Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне», – заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Рейнсалу зазначив, що вже закликає громадян Росії не приїжджати до Естонії, додавши, що росіянам "тут не раді".

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс пояснив на прес-конференції, що з 19 вересня власники шенгенських віз, для яких метою поїздки є туризм, спорт, культура, не зможуть в'їжджати до Естонії.