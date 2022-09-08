В ВСУ заявили, что Беларусь не ведет подготовку атаки Украины

Беларусь не ведет подготовку к нападению на территорию Украины. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



По его словам, ВСУ отслеживает ситуацию на границе Украины и имеет информацию «о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России». Громов отметил, что увеличение населения в Беларуси, готового принять участие в агрессии на территории Украины, не отслеживается.

Напомним, 24 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, угрозы наземной операции со стороны белорусского государства сегодня пока нет.