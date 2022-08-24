В ГУР МО рассказали об отсутствии угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси

Несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, угрозы наземной операции со стороны белорусского государства сегодня пока нет. Об этом в интервью изданию Nexta сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



«К сожалению, государство Беларусь уже втянуто в войну против Украины. Относительно наземной операции сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом», - сказал он и отметил, что Беларусь предоставляет свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, ремонтирует российскую поврежденную военную технику и вербует граждан страны для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.



По поводу провокаци со стороны РФ на День Независимости Украины Андрей Юсов сказал, что независимо от даты угрозы массированных воздушных атак и ударов ракет сохраняются, а в России еще остаются запасы высокоточного оружия, а также старых советских ракет.

При этом Юсов отметил, что в День Независимости риски все же повышены и призвал украинцев должным образом реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Вчера, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ получит мощный ответ в случае, если российские войска увеличат количество обстрелов Украины 23-24 августа.



Ранее в МВД Украины призвали украинцев в ближайшие несколько дней прятаться в укрытия при каждой тревоге.



Напомним, что в ряде украинских регионов на ближайшие несколько дней власти вводят дополнительные ограничения в связи с возможными провокациями России ко Дню Независимости Украины. В Днепропетровской и Харьковской областях, известно, что и в крупных городах Донетчины, в Киеве запрещаются массовые мероприятия и сборы граждан.