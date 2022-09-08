У ЗСУ заявили, що Білорусь не веде підготовку атаки України

08 вересня 2022, 16:53

У ЗСУ заявили, що Білорусь не веде підготовку атаки України

Білорусь не веде підготовку до нападу на територію України. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, ЗСУ відстежує ситуацію на кордоні України і має інформацію «про бажання чи не бажання білоруського народу брати участь у загарбницьких планах Росії». Громов зазначив, що збільшення населення в Білорусі, яке готове взяти участь в агресії на території України, не відстежується.

Нагадаємо, 24 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що незважаючи на те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, загрози наземної операції з боку білоруської держави сьогодні поки що немає.

Ще за темою

Місця
Україна Білорусь
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
16:52
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинули двоє людей
15:45
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
15:44
У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
11:17
Окупанти вивозять із Куп'янська на Харківщині жінок та дітей
10:25
Окупанти обстріляли Донецьку область касетними боєприпасами
09:44
«ДНР» повідомила про поранення п'ятьох мирних жителів
Всі новини
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
18:16
Мешканців окупованих територій закликають не передавати свої персональні дані загарбникам
17:59
Росармія випустила ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря.
17:23
Переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
16:53
У ЗСУ заявили, що Білорусь не веде підготовку атаки України
16:52
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинули двоє людей
16:36
Прокурори розпочали розслідування за фактами обстрілу Торецька та Бахмута 8 вересня
16:35
В Україні тестують нову систему оповіщення щодо НС. Вона працює через телефон
16:00
Країни Балтії та Польща з 19 вересня закриють в'їзд громадянам Росії
15:45
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
15:44
У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало
15:33
У Міноборони України розповіли про новий пакет військової допомоги США
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:11
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку
Всі новини
ВІДЕО
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
08 вересня, 18:30
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
08 вересня, 15:45
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
08 вересня, 09:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти