У ЗСУ заявили, що Білорусь не веде підготовку атаки України

Білорусь не веде підготовку до нападу на територію України. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



За його словами, ЗСУ відстежує ситуацію на кордоні України і має інформацію «про бажання чи не бажання білоруського народу брати участь у загарбницьких планах Росії». Громов зазначив, що збільшення населення в Білорусі, яке готове взяти участь в агресії на території України, не відстежується.

Нагадаємо, 24 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що незважаючи на те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, загрози наземної операції з боку білоруської держави сьогодні поки що немає.