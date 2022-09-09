Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области

За минувшие сутки российской армией были обстреляны 13 населенных пунктов Донецкой области, зафиксировано правоохранителями 26 ударов по региону. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Оккупанты обстреливали Бахмут, Нью-Йорк, Торецк, Авдеевку, Острое, Курахово, Павловку, Зайцево, Федоровку, Тоненькое, Северное, Орловку, Славянск. Сегодня 9 сентября, как отметили полицейские, в 03:30 ночи произошел ракетный обстрел Славянска, в результате которого было повреждено помещение керамического комбината.



Обстрелами оккупантов были повреждены 48 объектов, из которых 39 жилых домов, АЗС, культурные и хозяйственные здания, помещения предприятий и магазины.

Армия России нанесла минометные и ракетные удары по Донетчине, обстреливала регион артиллерией, РСЗО «Ураган», «Град».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 336 человек, с начала обязательной эвакуации – около 15 000 человек, в том числе 2462 – дети, 685 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов оккупантов погибли девять мирных жителей.