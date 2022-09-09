Окупанти за минулу добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області

Минулої доби російською армією було обстріляно 13 населених пунктів Донецької області, зафіксовано правоохоронцями 26 ударів по регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Окупанти обстрілювали Бахмут, Нью-Йорк, Торецьк, Авдіївку, Гостре, Курахове, Павлівку, Зайцеве, Федорівку, Тоненьке, Північне, Орлівку, Слов'янськ. Сьогодні 9 вересня, як зазначили поліцейські, о 03:30 ночі відбувся ракетний обстріл Слов'янська, внаслідок якого пошкоджені приміщення керамічного комбінату.



Обстрілами окупантів було пошкоджено 48 об'єктів, з яких 39 житлових будинків, АЗС, культурні та господарські будівлі, приміщення підприємств та магазини.

Армія Росії завдала мінометних і ракетних ударів, били артилерією, РСЗВ «Ураган», «Град».

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 336 осіб, з початку обов'язкової евакуації – близько 15 000 осіб, зокрема 2462 – діти, 685 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл окупантів загинули дев'ять мирних жителів.