Россию в ООН призвали вывести свои войска из Украины и сдаться

Единственный правильный путь для РФ в нынешней ситуации, чтобы сохранить жизни тысяч российских граждан и украинцев, это сдаться и уйти из Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.



«Начав агрессию против Украины в 2014 году, вторгшись в Украину в феврале 2022 года, Россия нарушила нормы и принципы практически всех основополагающих международных документов, включая двусторонние и многосторонние соглашения, Хельсинкский акт и, в первую очередь, устав ООН», - заявил Кислица.



Кислица отметил, что Украина защищает себя, Европу, мир и устав ООН, и будет бороться до тех пор, «пока не будет освобождена последняя пядь суверенной территории Украины, включая Крым». Он подчеркнул, что это все происходит и будет происходить в строгом соответствии с положениями статьи 51 устава ООН, который страны обязались соблюдать.



«Единственное, что может сделать Путин для спасения жизней своих солдат, — это отдать приказ об их немедленном выводе. Уровень человеческих страданий и разрушений на Украине, уровень глобальных последствий российской агрессивной войны ясно показывают, что борьбу с Путиным сегодня можно сравнить только с нашей общей борьбой против Гитлера во время Второй мировой войны», - заявил представитель Украины в ООН, отметив, что зло Путина, как и Гитлера до него, требует глобального ответа, так было во время Второй Мировой войны. Кислица сообщил, что именно так обстоит дело и сейчас, и Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы обеспечить такой ответ РФ.



По словам Кислицы, освобождение украинских территорий, которое идет полным ходом в Харьковской и Херсонской областях, служит доказательством эффективности усилий Украины и партнеров.



«Но есть только один по-настоящему верный путь к спасению жизней тысяч украинских и, по сути, российских граждан. То есть сдаться и уйти!» - подытожил Кислица и призвал РФ уважать Совет безопасности ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца ВСУ освободили более тысячи квадратных километров страны от российских оккупантов.