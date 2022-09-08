С начала месяца ВСУ освободили более тысячи квадратных километров Украины – Зеленский

С начала месяца Вооруженные силы Украины освободили более тысячи квадратных километров страны от российских оккупантов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.



«Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории. Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на юге, и на востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага. Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя исполняет всеобщий оборонный замысел», – сказал президент.



Кроме того, Зеленский поблагодарил бойцов 115-й отдельной бригады терробороны Оперативного командования «Север», которые и сейчас продолжают защищать Украину на Северном направлении, а также бойцов 117-й отдельной бригады терробороны, действующих на направлении Суджа – Сумы, и первую танковую бригаду, которая «крепко удерживает позиции в направлении Гомель – Городня».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что город Балаклея в Харьковской области взят под контроль ВСУ.