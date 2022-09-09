Росію в ООН закликали вивести свої війська з України та здатися

Єдиний правильний шлях для РФ у нинішній ситуації, щоб зберегти життя тисяч російських громадян та українців, це здатися та піти з України. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.



«Почавши агресію проти України у 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми та принципи практично всіх основних міжнародних документів, включаючи двосторонні та багатосторонні угоди, Гельсінський акт і, насамперед, статут ООН», - заявив Кислиця.



Кислиця зазначив, що Україна захищає себе, Європу, мир та статут ООН, і боротиметься доти, «поки не буде звільнено останню п'ядь суверенної території України, включаючи Крим». Він підкреслив, що це все відбувається і відбуватиметься у суворій відповідності до положень статті 51 статуту ООН, якого країни зобов'язалися дотримуватися.



«Єдине, що може зробити Путін для порятунку життів своїх солдатів, — це наказати їм негайно відступити. Рівень людських страждань та руйнувань в Україні, рівень глобальних наслідків російської агресивної війни ясно показують, що боротьбу з Путіним сьогодні можна порівняти лише з нашою спільною боротьбою проти Гітлера під час Другої світової війни», - заявив представник України в ООН, зазначивши, що зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді, так було під час Другої Світової війни. Кислиця повідомив, що саме так і зараз, і Україна і її союзники роблять все можливе, щоб забезпечити таку відповідь РФ.



За словами Кислиці, звільнення українських територій, яке йде повним ходом у Харківській та Херсонській областях, є доказом ефективності зусиль України та партнерів.



«Але є лише один по-справжньому вірний шлях до порятунку життя тисяч українських і, по суті, російських громадян. Тобто здатися та піти!» - підсумував Кислиця і закликав РФ поважати Раду безпеки ООН.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку місяця ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів країни від російських окупантів.