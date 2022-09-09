Росію в ООН закликали вивести свої війська з України та здатися

09 вересня 2022, 11:19

Росію в ООН закликали вивести свої війська з України та здатися

Єдиний правильний шлях для РФ у нинішній ситуації, щоб зберегти життя тисяч російських громадян та українців, це здатися та піти з України. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

«Почавши агресію проти України у 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми та принципи практично всіх основних міжнародних документів, включаючи двосторонні та багатосторонні угоди, Гельсінський акт і, насамперед, статут ООН», - заявив Кислиця.

Кислиця зазначив, що Україна захищає себе, Європу, мир та статут ООН, і боротиметься доти, «поки не буде звільнено останню п'ядь суверенної території України, включаючи Крим». Він підкреслив, що це все відбувається і відбуватиметься у суворій відповідності до положень статті 51 статуту ООН, якого країни зобов'язалися дотримуватися.

«Єдине, що може зробити Путін для порятунку життів своїх солдатів, — це наказати їм негайно відступити. Рівень людських страждань та руйнувань в Україні, рівень глобальних наслідків російської агресивної війни ясно показують, що боротьбу з Путіним сьогодні можна порівняти лише з нашою спільною боротьбою проти Гітлера під час Другої світової війни», - заявив представник України в ООН, зазначивши, що зло Путіна, як і Гітлера до нього, вимагає глобальної відповіді, так було під час Другої Світової війни. Кислиця повідомив, що саме так і зараз, і Україна і її союзники роблять все можливе, щоб забезпечити таку відповідь РФ.

За словами Кислиці, звільнення українських територій, яке йде повним ходом у Харківській та Херсонській областях, є доказом ефективності зусиль України та партнерів.

«Але є лише один по-справжньому вірний шлях до порятунку життя тисяч українських і, по суті, російських громадян. Тобто здатися та піти!» - підсумував Кислиця і закликав РФ поважати Раду безпеки ООН.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку місяця ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів країни від російських окупантів.

Ще за темою

Організації
ООН
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:43
«ЛНР»: У полі на міні підірвався трактор, загинули двоє людей
10:04
З портретами бойовиків: Російські окупанти відкрили Савур-Могилу
09:10
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Горлівки, є загиблі
23:33
ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►
22:56
«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
16:52
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинули двоє людей
15:45
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
15:44
У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
Всі новини
12:38
«Виконують найскладніші завдання»: Зеленський опублікував відео про жінок-військових
12:23
Авіація РФ вдарила по лікарні на Сумщині
11:53
ЗСУ, ймовірно, відіб'ють Куп'янськ найближчим часом — ISW
11:22
Генштаб поінформував про успішний контрнаступ на Харківському напрямку
11:19
Росію в ООН закликали вивести свої війська з України та здатися
11:02
Окупанти за минулу добу обстріляли 13 населених пунктів Донецької області
11:00
Армія РФ обстріляла Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини
10:43
«ЛНР»: У полі на міні підірвався трактор, загинули двоє людей
10:05
Окупанти вдарили по навчальному закладу у Салтівському районі Харкова
10:04
З портретами бойовиків: Російські окупанти відкрили Савур-Могилу
09:10
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Горлівки, є загиблі
08:58
Армія Росії з важкої артилерії обстріляла Нікопольський район — Дніпропетровська ОВА
08:43
У Слов'янську під обстріл потрапили центр та промзона
08:21
Через обстріли Донеччини загинули дев'ятеро людей, 23 — поранені
23:33
ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►
08 вересня, 23:33
«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт
08 вересня, 22:56
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
08 вересня, 18:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти