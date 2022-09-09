В Офісі президента розповіли про важливість деокупації Куп'янська

В Офісі президента пояснили причини, чому для російської армії важливим є місто Куп'янськ Харківської області. Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».



«Сьогодні Генштаб конкретно повідомив, що звільнено вже 20 населених пунктів у Харківські області. Звільнена територія – 700 квадратних кілометрів, це дуже важливо. Куп'янськ – це ключове стратегічне місце, через яке все харківське угруповання російських військ отримувало поповнення і резерви», - заявив Подоляк.

Він також зазначив, що у Куп'янську ключовий транспортний вузол армії РФ, який потрібно буде деокупувати і вже після цього дивитися, чи йти військам України на Північ чи на Південь. Михайло Подоляк зазначив що є плани таким чином розрізати угруповання російських військ і не давати їм можливості працювати в режимі постійного пересування резервів.

Ще Подоляк відніс Куп'янськ до ключових елементів на карті.

Раніше з'явилося фото українських військових біля стели раніше захопленого російською армією міста Куп'янськ у Харківській області.