В планах правительства получить минимум $300 млрд компенсации от РФ

Украина планирует получить от России в качестве компенсации потерь от войны по меньшей мере $300 млрд замороженных российских активов. Об этом Deutsche Welle заявил министр юстиции Денис Малюська.



«Мы хотим компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей захватнической войной», - заявил Малюська и отметил, что ущерб, который Россия причинила Украине намного выше, а сумма $300 млрд соответствует международным активам центрального банка России, которые были заморожены в рамках санкций. Сейчас правительство добивается доступ к этим средствам, кроме того и к зарубежным активам российских госкомпаний и конфискованному имуществу олигархов РФ.

В Министерстве юстиции также отметили, что Украина имеет планы на сессии Генассамблеи ООН в сентябре подать резолюцию и создать новый механизм, который бы позволил заставить Россию заплатить за вторжение.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что единственный правильный путь для РФ в нынешней ситуации, чтобы сохранить жизни тысяч российских граждан и украинцев, это сдаться и вывести войска из Украины.