У планах уряду отримати щонайменше $300 млрд компенсації від РФ

Україна планує отримати від Росії компенсацію втрат від війни щонайменше $300 млрд заморожених російських активів. Про це Deutsche Welle заявив міністр юстиції Денис Малюська.



«Ми хочемо компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю загарбницькою війною», - заявив Малюська і зазначив, що збитки, які Росія завдала Україні набагато вище, а сума $300 млрд відповідає міжнародним активам центрального банку Росії, які були заморожені в рамках санкцій. Зараз уряд намагається отримати доступ до цих коштів, крім того і до закордонних активів російських держкомпаній і конфіскованого майна олігархів РФ.

У Міністерстві юстиції також зазначили, що Україна має плани на сесії Генасамблеї ООН у вересні подати резолюцію та створити новий механізм, який би дозволив змусити Росію заплатити за вторгнення.

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що єдиний правильний шлях для РФ у нинішній ситуації, щоб зберегти життя тисяч російських громадян та українців, це здатися та вивести війська з України.