В Донецке обстреляна территория больницы и набережная Кальмиуса

Вечером 9 сентября в оккупированном Донецке под обстрел попала территория больницы им. Калинина.



Об этом сообщили в группировке «ДНР». Местные паблики в Telegram разместили фото, на которых видно, как горит больница в Калининском районе.



По информации пабликов, произошло возгорание крыши медучреждения, на месте происшествия работают местные службы, но предположительно, локализовать огонь не удастся.



Также в пабликах пишут о прилете на набережную реки Кальмиус. Сообщается, что в жилых домах на набережной в окнах вылетели стекла.



Днем 9 сентября под обстрел попал Парк кованых фигур в центре оккупированного войсками РФ Донецка. Вторая волна пришлась на район пересечения улицы Университетской и проспекта Мира. Рядом расположен Парк кованых фигур. Есть информация о пострадавших и погибших в результате обстрела, точное количество жертв уточняется.