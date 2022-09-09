У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса

09 вересня 2022, 20:44

У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса

Увечері 9 вересня в окупованому Донецьку потрапила під обстріл територія лікарні ім. Калініна у Калінінському районі.

Про це повідомили в угрупуванні «ДНР», місцеві паблики у Telegram розмістили фото, на яких видно, як горить лікарня.

За інформацією пабліків, сталося займання даху медустанови, на місці події працюють служби, але, ймовірно, локалізувати вогонь не вдасться.


Також у пабликах пишуть про приліт на набережну Кальміуса. Повідомляється, що у житлових будинках на набережній у вікнах вилетіло скло.


Вдень 9 вересня під обстріл потрапив Парк кованих фігур у центрі окупованого військами РФ Донецька. Друга хвиля припала на район перетину вулиці Університетської та проспекту Миру. Поруч розташований Парк кованих фігур. Є інформація про постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу, точна кількість жертв уточнюється.

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