Украинские военные освободили еще два села на Харьковщине

Сегодня, 10 сентября, украинские военные деоккупировали еще два села в Харьковской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Тelegram.



Он отметил, что шаг за шагом украинские защитники деоккупируют территорию страны.



«Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области. Нужно помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас», — написал Зеленский.