ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на Харьковском и Южнобужском направлениях — сводка

Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление и продолжают деоккупировать населенные пункты на юге и востоке страны. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 10 сентября.



«Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена впоследствии», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что в течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. От ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Пруд и Брускинское.



Оккупанты также обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на разных направлениях фронта:

на Северском направлении — неподалеку от Белополья и Линового Сумской области;

на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Победа, Большие Проходы, Борщевая и Замуловка;

на Славянском направлении — в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Большая Камышеваха, Дубровное, Карнауховка, Довгенькое и Дмитровка;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении — у Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского;

на Новопавловском направлении — вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времовки;

на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривное, Ровнополье, Новоселка, Вольное Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка;

на Южнобужском направлении — в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Великое Артаково, Благодатовка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийским обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов.

«Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка», — сообщили в Генштабе.



Также в сводке отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 над Днепропетровской областью.



Кроме того, за текущие сутки в результате украинская артиллерия ударила по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, а также вражеской понтонной переправе.