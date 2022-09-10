Зеленский: ВСУ освободили с начала сентября около 2 тысяч квадратных километров территории

Вооруженные Силы Украины освободили с начала сентября около 2000 квадратных километров территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу.



«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину», — сказал он.



Он подчеркнул, что для оккупантов «неплохой выбор — бежать».



«Оккупантам в Украине места нет и не будет», — подчеркнул Зеленский.



Глава государства поблагодарил бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые отличились на Харьковском направлении, за обеспечение ситуации в Балаклее, воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль украинской власти над городом.