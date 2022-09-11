Работа Запорожской АЭС полностью остановлена, в ночь на воскресенье от электросетей отключен шестой энергоблок, сообщает «Энергоатом».



«Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние», — сказано в сообщении.

В «Энергоатоме» отметили, что последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме «острова», обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.



Вечером в субботу после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока № 6 и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодный останов, пояснили в компании.



«В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива», — отметили в «Энергоатоме».



В национальной компании подчеркнули, что принимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего, а также призывает прекратить российские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону для предотвращения аварийной ситуации на станции.



В «Энергоатоме» добавили, что после этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу станции.

Запорожская АЭС находится на захваченной российскими войсками территории. На станции продолжает работу украинский персонал.