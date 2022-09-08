«Мы работаем в аварийном режиме». Сотрудник Запорожской АЭС рассказал, кто обстреливает станцию

Пророссийская агитация в оккупированном Энергодаре. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

За судьбой Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре сейчас следит весь мир. Ведь ее повреждение грозит катастрофой в разы больше, чем чернобыльская. Недавно АЭС посетила международная комиссия МАГАТЭ, которая по результатам лишь «выразила обеспокоенность» и рекомендации создать безопасную зону вокруг стратегического объекта. Впрочем, пообщаться лично с сотрудниками члены комиссии не смогли, их постоянно сопровождали оккупанты.



На станции до сих пор базируются российские военные, там же они прячут технику. Сами же россияне и ведут огонь по станции, но продолжают через своих пропагандистов и оккупационные власти утверждать — «стреляет ВСУ».



Пропустив пресс-тур 1 сентября на станцию для российских и иностранных журналистов, корреспондентка «Новостей Донбасса» Виктория Рощина смогла приехать в оккупированный Энергодар, чтобы пообщаться с сотрудниками станции лицом к лицу о давлении на них со стороны оккупационных войск и «Росатома», о приезде МАГАТЭ, о провокациях РФ, о похищении людей ФСБ РФ и о будущем АЭС.



Имя сотрудника, рассказ которого приведен ниже, не называется из соображений безопасности. Озвученная им информация подтверждена еще несколькими работниками АЭС и источниками в Энергодаре.

Про обстрелы

На станции ситуация была более-менее до первого сентября. Когда начались обстрелы, многие из сотрудников начали уезжать. Но я говорю, что это больше те, кто имел второстепенную функцию.



Я непосредственно был на работе первого сентября, когда в наш цех прилетало, осколки летали. Было три прилета, пожар, разбило часть цеха. И вертолеты летали, и танки заходили.



Некоторые ракеты россияне приносили на станцию. Мне говорили, что накануне приезда МАГАТЭ ночью возле второй проходной они приносили и клали их именно так, чтобы выглядело как-будто стрелял тот берег — Никополь. Но мы ведь не дураки. Все понимают... Выстрел, пару секунд и прилет. Ну с того берега это невозможно, тем более что минометы так не достают.



К тому же, я видел, как эти военные во время обстрела бегали по станции с РПГ и куда-то носили его. Что они хотели делать — непонятно. И для атомной станции это очень ужасно.



Российские военные с нами до сих пор находятся на станции. Было такое, что они забирали пропуска и заходили в реакторную зону с автоматами в форме. Кроме того, они неизвестно для чего ставят на первом блоке свои машины. Также они словно собираются делать себе казармы на месте, где была женская раздевалка. В душ тоже ходят к нам. Сегодня мотались по всей территории станции уже не с «Zетками», а с «Vешками».

О давлении на АЭС

Постоянно под давлением. Когда мы проходим проходную, начинается давление на людей — «Покажи вот это. А это что? А вот это выложи и вообще все из суммы выложи». Люди уже настолько минимизировали количество вещей с собой — только сигареты, ключи. Даже я уже вот этот маленький «бабушкофон» и то не ношу, чтобы не цеплялись. Потому что — «Покажи обратную сторону, а может флешка есть».

И отношение такое — очень борзо общаются с персоналом. Как-то я летом вышел просто передохнуть. Идут «эти люди»: «Чего стоим?»



Говорю: «Охлаждаюсь» — а я засмотрелся в сторону Никополя.



«Может кого ждешь?» — спрашивает.



«Ну а кого ждать?» — отвечаю.



Раз и они ушли. Ну да, может я как-то глазом подаю сигналы, чтобы там увидели (смеется).



У сотрудников станции нет никакого оружия. Все эти высказывания о «завербованных сотрудниках» — выдумки. Они могут на улице любого человека поймать и сказать, что он диверсант. А когда человека пытают и бьют током, то он, конечно, подтвердит.

Оккупированный войсками РФ Энергодар. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

О приезде МАГАТЭ

Я думаю, что приезд комиссии ничего не дал. Как может комиссия объективно все осмотреть через несколько часов? Станция очень большая, ее невозможно обойти через два часа.



Еще с начала марта комиссия «была возмущена действиями РФ» и только сейчас приехала. Но что она может сделать? Ничего. Написать советы? Сделать там 10 километровую зону? Это бред, их (российские) снаряды долетают спокойно. Потому что все же слышат — «бам-бам» одна, две секунды и прилет. Нужно производить километров 60.



Комиссия не общалась с сотрудниками лично, но мы ничего и не сказали бы им. Представьте, подходит ко мне член комиссии, а рядом стоит россиянин с оружием. Я что-то не то сказал и комиссия уехала, а я тоже уехал — на подвал.



Россия совершает провокации. Вот сегодня снова выключили свет, потому что они бьют по ЛЭПам. Вообще, станция выдает 1000 мегаватт, мы переключались на 750. А через тепловую 330. Это уже гораздо меньше и очень плохо для реактора.

О похищении людей ФСБ РФ

Военные на станции обычно активизируются к вечеру. В это время у нас обычно и «Росатом» на курилках был очень часто. Сидели и слушали. И, конечно, тех, кто против них — забирали. Цель — переломить любовь к Украине. Говорят: «Все, мы в России!» Забирают представители ФСБ. И пытают там изрядно. Я знаю людей, которые там были. Их просто уничтожали — и морально, и физически. Били, применяли ток. И эти люди теперь просто нравственно убиты. Они поднимают футболку, а там все синее. Говорить об этом они не очень-то хотят. Я бы, наверное, так же не хотел. Несмотря на это, они до сих пор продолжают работать на станции и еще их заставляют ходить отмечаться в комендатуру. Им запрещен выезд из города. Паспорта у некоторых забирают.



Также у россиян есть списки людей, которые были на блокпосту, когда их не пропускали в город за пару дней до прорыва и захвата чеченцами Энергодара в марте.



Очень важно также поднять вопрос и огласить то, что во время штурма атомной станции у нас был 21 нацгвардеец из воинской части 3033. Их россияне вывезли на завод ЗСК и где они сейчас — неизвестно. Мне до сих пор звонят по телефону мамы ребят.

О будущем атомной станции

Сейчас все находится в руках атомного персонала. Больше никто не может помочь. Мы работаем в аварийном режиме.



Они хотят подключить станцию к России. Физически это тяжело. Но даже если у них получится и они поставят новые ЛЭПы, то станция станет на ноль, ведь персонал весь уедет. Персонал под «Росатомом» работать не будет. А реактор может работать без подпития в течение трех суток и все. Если не будут охлаждать, начнется выброс, начнется реакция, взрывы. За это время они не наберут новый персонал. Это ведь не игрушки, это атом.

Пророссийская газета в Энергодаре. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Росатом» сейчас уже имеет вторую или третью командировку сюда. А во время первой они ходили на БЩУ (блочный щит управления) и, мягко говоря, были шокированы: «Как так? У вас такие технологии, а у нас нет. А подскажите...» Ну, наши им там по ушам поездили, чтобы не мешали.

О риске катастрофы

Если будет попадание в сам блок, то стены еще выдержат. Но если место хранения сухих и ядерных отходов, то там стенки тонкие. Это будет крушение не только для Украины. Смотря куда будет ветер дуть. Это хуже Чернобыля.



Я не понимаю, зачем так делать. Ну еще можно понять шантаж политиков, чтобы они садились за стол переговоров, потому что очевидно, что Россия с нами не справляется. Но к чему люди? Мы здесь под боком живем.

О преданности персонала

Все работники на свой страх и риск ходят на работу. Иначе это будет ядерная катастрофа. И наш оперативный персонал выходит даже не за деньги, а за безопасность окружающих. Скажи им, что деньги не будут платить, а они все равно пойдут. Мой друг из цеха радиационной безопасности был ранен при обстреле. Но он до сих пор ходит на работу, хотя мог спокойно пойти на больничный. Здесь люди прожжены своей работой. И каждому нужно дать героя Украины.



Хотя, конечно, страшно.

О настроениях жителей Энергодара

Здесь никто не ожидает «русский мир». Да, есть такие, но по городу их может процентов 10-15. Большинство ждет ВСУ...