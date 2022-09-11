Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено

11 вересня 2022, 09:07

Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено

Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено шостий енергоблок, повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан», — сказано у повідомленні.

В «Енергоатомі» зазначили, що останні три доби шостий енергоблок працював у режимі «острова», забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли було пошкоджено всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України

Увечері у суботу після відновлення працездатності однієї з цих ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Отже, було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 і переведення його в найбільш безпечний стан — холодну зупинку, пояснили в компанії.

«У разі повторного пошкодження ліній зв’язку з енергосистемою, ризик чого залишається більшим, харчування власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом та обсягами дизельного палива», — зазначили в «Енергоатомі».

У національній компанії наголосили, що вживають усіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального, а також закликає припинити російські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону для запобігання аварійній ситуації на станції.

В «Енергоатомі» додали, що після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення та безпечну роботу станції.

Запорізька АЕС знаходиться на захопленій російськими військами території. На станції продовжує працю український персонал.

Читайте також:

«Ми працюємо в аварійному режимі». Співробітник Запорізької АЕС розповів, хто обстрілює станцію

Ще за темою

Місця
Запорізька АЕС
Інше
Війна Енеропостачання

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:56
Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви
10:51
«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день
23:10
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
12:37
У Донецьку під потужний обстріл потрапив ринок біля вокзалу
11:15
«ДНР» повідомила про дев'ять загиблих та 26 поранених цивільних
22:02
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених у Донецьку за день
21:56
ЗСУ продовжують звільнення Харківщини — головне за день ►
21:13
ЗСУ почали наступ на Лиман — джерела
20:44
У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса
17:19
У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені
16:41
Окупанти «евакуюють» жителів Куп'янська та Ізюму — російські ЗМІ
16:13
В окупованому Донецьку обстріляно Парк кованих фігур
Всі новини
11:56
Донецьк зранку зазнає обстрілів. Є жертви
10:51
«ДНР» заявила про шість загиблих та 11 поранених від обстрілів за день
10:14
РФ планує «мобілізацію» на захоплених територіях — ЗСУ
09:45
Десять людей загинули та 19 поранено внаслідок обстрілів Донеччини за добу
09:22
Покровськ зазнав ракетних ударів. Четверо людей загинули і шість поранено
09:07
Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено
08:30
Миколаїв зазнав обстрілів, постраждали 9 осіб
08:03
Війська РФ вдарили ракетою по центру Дніпра
23:37
Українські військові звільнили ще два села на Харківщині
23:14
Партизани підірвали будівлю «військкомату» в окупованому Херсоні
23:10
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
22:42
«ДНР» заявила про п'ятьох загиблих та 10 поранених мирних жителів
22:39
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
22:23
Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ
21:45
Зеленський: ЗСУ звільнили з початку вересня близько 2 тисяч квадратних кілометрів території
Всі новини
ВІДЕО
Покровськ зазнав ракетних ударів. Четверо людей загинули і шість поранено
11 вересня, 09:22
ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►
10 вересня, 23:10
Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►
10 вересня, 22:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти