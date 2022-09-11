Роботу Запорізької АЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено шостий енергоблок, повідомляє «Енергоатом».



«Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан», — сказано у повідомленні.



В «Енергоатомі» зазначили, що останні три доби шостий енергоблок працював у режимі «острова», забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли було пошкоджено всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України



Увечері у суботу після відновлення працездатності однієї з цих ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Отже, було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 і переведення його в найбільш безпечний стан — холодну зупинку, пояснили в компанії.



«У разі повторного пошкодження ліній зв’язку з енергосистемою, ризик чого залишається більшим, харчування власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом та обсягами дизельного палива», — зазначили в «Енергоатомі».



У національній компанії наголосили, що вживають усіх можливих заходів, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального, а також закликає припинити російські обстріли ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону для запобігання аварійній ситуації на станції.



В «Енергоатомі» додали, що після цього лінії зв'язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення та безпечну роботу станції.

Запорізька АЕС знаходиться на захопленій російськими військами території. На станції продовжує працю український персонал.