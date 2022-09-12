ВСУ заявили об освобождении от оккупантов Богородичного. Над селом поднят флаг Украины

В результате успешного контрнаступления подразделений ВСУ и других составляющих сил обороны Украины на Харьковском направлении российские войска покидают свои позиции. Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.







В частности сообщается, что воинами-десантниками подняты флаги Украины в Каменке, Богородичном, Изюме, Осколе и других населенных пунктах.



Село Богородичное находится в Донецкой области примерно в 5 километрах от Святогорска.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на отдельных участках фронта в регионе ВСУ вышли на административную границу Украины с РФ.