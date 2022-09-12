ЗСУ заявили про звільнення від окупантів Богородичного. Над селом піднято прапор України

Внаслідок успішного контрнаступу підрозділів ЗСУ та інших складових сил оборони України на Харківському напрямку російські війська залишають свої позиції. Про це повідомили в Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.







Зокрема повідомляється, що воїнами-десантниками піднято прапори України в Кам'янці, Богородичному, Ізюмі, Осколі та інших населених пунктах.

Село Богородичне знаходиться на Донеччині приблизно за 5 кілометрів від Святогірська.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що на окремих ділянках фронту в регіоні ЗСУ вийшли на адміністративний кордон України з РФ.