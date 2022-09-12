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В Харьковской области ВСУ вышли на границу с Россией — Харьковская ОВА

12 сентября 2022, 12:01

В Харьковской области ВСУ вышли на границу с Россией — Харьковская ОВА

На отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ вышли на административную границу Украины с РФ. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что вчера, 11 сентября, оккупанты отошли из населенных пунктов Большой Бурлук и Двухречная Купянского района.

Также Синегубов рассказал, что ночью оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова. Частично разрушен 5-этажный жилой дом,1 человек погиб, 2 ранены. 

Около 20:00 11 сентября, по информации Харьковской ОВА, российская армия нанесла ракетный удар по Холодногорскому району, повредив объект критической инфраструктуры, два работника погибли, а спасатели почти всю ночь боролись с масштабным пожаром.

«Также вчера от ракетных обстрелов России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе. 2 человека получили ранения», - написал Синегубо.

Олег Синегубов напомнил, что в результате российских ракетных ударов в Харькове и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение из-за чего остановились насосы, подающие людям в дома воду. Он отметил, что в области электро- и водоснабжение восстановлено на 80%, работы продолжаются.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в ночь на понедельник 12 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

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