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В Славянске обстреляли жилые кварталы. Один человек погиб

13 сентября 2022, 08:34

В Славянске обстреляли жилые кварталы. Один человек погиб

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

Вчера вечером Славянск вновь подвергся массированному обстрелу со стороны российских сил, в результате чего погиб 86-летний мужчина и ранена женщина.

Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.

Он отметил, что два «прилета» зафиксированы в многоэтажную застройку.

«Прямое попадание в пятиэтажку на улице Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома на улице Свободы. Еще один "прилет" — возле многоэтажки на Светлодарской ,3. Также повреждены близлежащие дома», — рассказал Лях.

Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией.

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

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