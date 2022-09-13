В Славянске обстреляли жилые кварталы. Один человек погиб

Вчера вечером Славянск вновь подвергся массированному обстрелу со стороны российских сил, в результате чего погиб 86-летний мужчина и ранена женщина.
Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.
Он отметил, что два «прилета» зафиксированы в многоэтажную застройку.
«Прямое попадание в пятиэтажку на улице Почтовой, 12. Пострадали и расположенные рядом дома на улице Свободы. Еще один "прилет" — возле многоэтажки на Светлодарской ,3. Также повреждены близлежащие дома», — рассказал Лях.
Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией.
Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях