У Слов'янську обстріляли житлові квартали. Одна людина загинула

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях

Учора ввечері Слов'янськ знову зазнав масованого обстрілу з боку російських сил, внаслідок чого загинув 86-річний чоловік та поранена жінка.



Про це повідомив голова воєнної адміністрації міста Вадим Лях.



Він зазначив, що два «прильоти» зафіксовано у багатоповерхову забудову.



«Пряме потрапляння до п'ятиповерхівки на вулиці Поштовій, 12. Постраждали і розташовані поряд будинки на вулиці Свободи. Ще один "приліт" - біля багатоповерхівки на Світлодарській,3. Також пошкоджено довколишні будинки», - розповів Лях.



Місця інших попадань встановлюються ДСНС та поліцією.

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях