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Российские военные шесть раз за ночь обстреляли Никопольщину —Днепропетровская ОВА

13 сентября 2022, 09:27

Российские военные шесть раз за ночь обстреляли Никопольщину —Днепропетровская ОВА

«Ураганами», «Градами» и тяжелой артиллерией российские военные ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, армия РФ обстреляла Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины шесть раз. Обошлось без пострадавших.

Валентин Резниченко рассказал, что обстрелами были повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей области в результате обстрелов со стороны российских сил.

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