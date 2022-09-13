Російські військові шість разів за ніч обстріляли Нікопольщину —Дніпропетровська ОВА

"Ураганами", "Градами" та важкою артилерією російські військові вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, армія РФ обстріляла Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади шість разів. Обійшлося без постраждалих.

Валентин Резніченко розповів, що обстрілами було пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газопроводи.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що минулої доби загинули 5 мирних жителів області в результаті обстрілів з боку російських сил.