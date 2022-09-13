Войска РФ ночью обстреляли прифронтовые города Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Рссийские войска в ночь на вторник обстреляли ряд городов Донецкой области, которые находятся неподалеку от линии фронта, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



В частности, ночью оккупанты обстреляли Славянск, в результате чего погиб один мирный житель один был ранен. Российские снаряды попали в сельхозтехникум, 2 многоэтажки и еще 6 домов получили повреждения от взрыва.

Кириленко рассказал, что еще оккупантами был обстрелян пгт Острое в Кураховской общине. Обошлось, как он отметил, без пострадавших, но поврежден 1 двухэтажный дом.

«Авдеевка уже который день подряд подвергается массированному обстрелу на рассвете. Сегодня обошлось без пострадавших, объем нанесенного ущерба уточняем», - написал Кириленко.



По словам главы Донецкой ОВА, три человека ранены в результате ночного артобстрела Торецка, повреждены по меньшей мере 4 дома.



Кириленко также сообщил, что по Северску ночью россияне нанесли авиаудар, уже достоверно известно об одном разрушенном доме, однако полную информацию о пострадавших и объемах разрушений еще предстоит установить.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей области в результате обстрелов со стороны российских сил.