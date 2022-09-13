Війська РФ вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області. Є загиблі та поранені

Російські війська в ніч на вівторок обстріляли низку міст Донецької області, які знаходяться неподалік лінії фронту, внаслідок чого є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Зокрема, вночі окупанти обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого загинув один мирний житель, один був поранений. Російські снаряди потрапили до сільгосптехнікуму, 2 багатоповерхівки та ще 6 будинків отримали пошкодження від вибуху.



Кириленко розповів, що ще окупантами було обстріляно смт Гостре у Курахівській громаді. Обійшлося, як він зазначив, без постраждалих, але пошкоджено 1 двоповерховий будинок.



«Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Сьогодні обійшлося без постраждалих, обсяг завданих збитків уточнюємо», - написав Кириленко.



За словами голови Донецької ОВА, троє людей поранено внаслідок нічного артобстрілу Торецька, пошкоджено щонайменше 4 будинки.



Кириленко також повідомив, що по Сіверську вночі росіяни завдали авіаудару, вже достовірно відомо про один зруйнований будинок, проте повну інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань ще належить встановити.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що минулої доби загинули 5 мирних жителів області в результаті обстрілів з боку російських сил.