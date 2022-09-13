«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки в ходе обстрела

Житель Горловки получил ранение в результате утреннего обстрела. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Иван Приходько.



Уточняется, что мужчина получил ранение возле котельной около школы № 12 в жилом массиве «Комсомолец».



Кроме этого, утверждает Приходько, повреждено здание учебного заведения, котельной, в доме по улице Болотникова возник пожар, обесточен частный сектор жилмассива, без электроэнергии 363 абонента.



Ранее в «ДНР» заявили, что за минувшие сутки на оккупированной территории в результате боевых действий погиб один мирный житель, еще пять человек ранены.