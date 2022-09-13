«ДНР» заявила про поранення мешканця Горлівки під час обстрілу

Житель Горлівки зазнав поранення внаслідок ранкового обстрілу. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.



Уточнюється, що чоловік отримав поранення біля котельні біля школи №12 у житловому масиві «Комсомолець».



Крім цього, стверджує Приходько, пошкоджено будівлю навчального закладу, котельні, в будинку на вулиці Болотникова виникла пожежа, знеструмлено приватний сектор житлового масиву, без електроенергії 363 абоненти.



Раніше в «ДНР» заявили, що минулої доби на окупованій території внаслідок бойових дій загинув один мирний житель, ще п'ятеро людей поранено.