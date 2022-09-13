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Будут ли проводить фильтрацию на деоккупированной части Донетчины, рассказал Кириленко

13 сентября 2022, 15:52

Будут ли проводить фильтрацию на деоккупированной части Донетчины, рассказал Кириленко

Стабилизационные меры на деоккупированных территориях в Донецкой области включают восстановление работы органов государственной власти, а также работу правоохранительных органов, спецслужб. Об этом во время брифинга сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко пояснил, что на деоккупированных территориях будут выявлять возможных коллаборантов. Однако у таких мероприятий нет ничего общего с фильтрацией — которую проводят на оккупированных территориях захватчики.

«Ни одна из стабилизационных мер ни в коем случае не направлена на то, чтобы применять какие-то карательные меры или носящие такой, жестокий характер. Они направлены исключительно на восстановление власти и направлены на защиту прав и свобод жителей той или иной громады», — заявил глава ОВА.

Он также отметил, что не хочет использовать слово «фильтрация», потому что ее проводят оккупанты.

«У них это является просто унижением человека и вообще пренебрежением любыми свободами и правами людей», — уточнил Кириленко.

Также он подчеркнул, что в данном случае стабилизационные действия направлены на приведение всего к требованиям действующего украинского законодательства. И привлечение к предусмотренной законом уголовной ответственности тех, кто действовал и продолжает действовать вне украинского законодательства.

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