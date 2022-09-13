Чи проводитимуть фільтрацію на деокупованій частині Донеччини, розповів Кириленко

Стабілізаційні заходи на деокупованих територіях на Донеччині включають відновлення роботи органів державної влади, а також роботу правоохоронних органів, спецслужб. Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко пояснив, що на деокупованих територіях виявлятимуть можливих колаборантів. Проте такі заходи не мають нічого спільного з фільтрацією — яку проводять на окупованих територіях загарбники.



«Жоден зі стабілізаційних заходів ні в якому разі не спрямований на те, щоб застосовувати якісь каральні заходи або такі, що мають такий жорстокий характер. Вони спрямовані виключно на відновлення влади та спрямовані на захист прав та свобод мешканців тієї чи іншої громади», — заявив очільник ОВА.



Він також зазначив, що не хоче використовувати слово «фільтрація», тому що її проводять окупанти.



«У них це є просто приниженням людини та взагалі зневагою до будь-яких свобод і прав людей», — уточнив Кириленко.



Також він наголосив, що в цьому випадку стабілізаційні дії спрямовані на приведення всього до вимог чинного українського законодавства. І притягнення до передбаченої законом кримінальної відповідальності тих, хто діяв та продовжує діяти поза українським законодавством.



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