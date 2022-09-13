В РФ решили включить войну в Украине в учебники по истории

«Цели и задачи» так называемой «спецоперации» в Украине будут отражены в российском школьном учебнике по истории. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания в Госдуме, передает российский «ТАСС».



«Что касается содержания учебников, это очень ключевой вопрос. Вот неоднократно в Государственной думе звучал вопрос по учебнику истории. Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы. Вот так же, как в предмете, который сейчас идет, "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом, в каждом уроке на каждой ступени для каждого учащегося говорим», — уверяет Кравцов.



Также отмечается, что российское ведомство внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Учащиеся 10-11 классов российских школ будут изучать на уроках истории войну, которую ведет РФ в Украине — так называемую «специальную военную операцию».