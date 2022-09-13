У РФ вирішили включити війну в Україні у підручники з історії

«Цілі та завдання» так званої «спецоперації» в Україні будуть показані в російському шкільному підручнику з історії. Про це заявив голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов під час пленарного засідання у Держдумі, передає російський «ТАСС».



«Щодо змісту підручників, це дуже ключове питання. Ось неодноразово у Держдумі звучало питання щодо підручника історії. Наразі триває спеціальна військова операція, ми обов'язково включимо ці питання. Ось так само як у предметі, який зараз йде, "Розмови про важливе", коли ми всі питання, цілі та завдання спеціальної військової операції, поставлені президентом, у кожному уроці на кожній ступені для кожного учня говоримо», — запевняє Кравцов.



Також наголошується, що російське відомство внесло зміни до федерального державного освітнього стандарту середньої загальної освіти. Учні 10-11 класів російських шкіл вивчатимуть на уроках історії війну, яку веде РФ в Україні — так звану «спеціальну військову операцію».