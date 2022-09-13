В России назвали «эскалацией» гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО

В России назвали «эскалацией» опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.



«Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку западными вооружениями», - сказал он.



Слуцкий назвал проект документа – «вовлечением стран НАТО и их союзников в войну в Украине».



«Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться», - добавил он.



Кроме того, Слуцкого также возмутил пункт, который «не отменяет вступления Украины в НАТО».



В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ «прологом к Третьей мировой» и прибегнул к угрозам ядерным оружием.



Сегодня в Украине презентовали Киевский договор безопасности, содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для Украины. В частности, он предусматривает содержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.