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В России назвали «эскалацией» гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО

13 сентября 2022, 19:41

В России назвали «эскалацией» гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО

В России назвали «эскалацией» опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

«Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку западными вооружениями», - сказал он.

Слуцкий назвал проект документа – «вовлечением стран НАТО и их союзников в войну в Украине».

«Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться», - добавил он.

Кроме того, Слуцкого также возмутил пункт, который «не отменяет вступления Украины в НАТО».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал документ «прологом к Третьей мировой» и прибегнул к угрозам ядерным оружием.

Сегодня в Украине презентовали Киевский договор безопасности, содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для Украины. В частности, он предусматривает содержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

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